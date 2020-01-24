Мамины объятия: Водянова поделилась нежным снимком с сыном от Антуана Арно

На личной страничке в Instagram 37-летняя Наталья Водянова показала, как ее встречают дома после командировок.

Не успела знаменитость распаковать чемоданы, как у нее на руках оказался один из младших сыновей от Антуана Арно. Манекенщица до сих пор скрывает лица наследников французского бизнесмена от широкой публики.

При этом модель активно публикует снимки со старшими отпрысками от британского аристократа Джастина Портмана. В этих отношениях у знаменитости появилось трое детей. А вот старший из них, 18-летний Лукас, как и его мама, увлекается модой. Юноша уже дебютировал на одном из показов.

У Натальи есть тринадцатилетняя дочь Нева, которая участвует в рекламных компаниях и двенадцатилетний сын Виктор.

В союзе с Арно Водянова обзавелась младшими наследниками: в семье подрастает Максим, ему пять лет и Роман, ему три года. Отправляясь в деловые поездки, Наталья оставляет своих отпрысков на нянечек.

По словам модели, ее возлюбленный совершенно не разбирается в ведении домашнего хозяйства. Водянова считает, что именно на женщинах лежит основная миссия по воспитанию детей. Кроме того, Наталья старается радовать близких блюдами домашней кухни.

Возлюбленная Арно уточнила, что ее избранник может приготовить только яичницу, и это считает большим подвигом. При этом предпринимателю нравится играть с детьми. Антуан может уложить младших отпрысков спать, если их звездная мама задерживается на светском мероприятии допоздна.