Наталья Водянова перебралась в новый дом в Париже

Российская модель Наталья Водянова в Instagram сообщила, что переезжает в новый дом в столице Франции. Известно, что жилье находится в одном из самых престижных районов Парижа.

«Рождественское предзнаменование как раз совпало с нашим переездом в новый дом. В елке совершенно случайно обнаружилось гнездышко, и я верю, оно предвещает все хорошее, что случится в нашем семейном гнездышке. Желаем всем рождественских чудес, крепкого здоровья, счастья и любви», — заявила известная модель.

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Отметим, что несколько дней назад гражданский муж Натальи Водяновой бизнесмен Антуан Арно сделал девушке предложение руки и сердца. В соцсетях она демонстрировала кольцо, которое подарил ей любимый мужчина. Скорее всего, в самое ближайшее время один из самых богатейших людей Франции возьмет в жены русскую красавицу.

Кстати, от Антуана Арно Наталья Водянова родила уже двух сыновей. Вместе они с 2013 года. При этом над российской моделью часто подшучивали, что Арно якобы не собирается на ней жениться. Добавим, что ранее модель была замужем за аристократом из Британии Джастином Портманом. В этом браке родились трое детей. Таким образом, сейчас у Водяновой уже пятеро детей.