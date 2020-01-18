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«Как в сказке!»: Водянова рассказала, как Арно сделал ей предложение руки и сердца

Десять лет российская модель жила в гражданском браке французским бизнесменом. И только год назад он сделал ей предложение руки и сердца.

«Как в сказке!»: Водянова рассказала, как Арно сделал ей предложение руки и сердца
Наталья Водянова. Фото: Global Look Press

В своем микроблоге на YouTube, где у нее пока всего 14 тысяч подписчиков, модель Наталья Водянова подвела итоги 2019 года. Одни из лучших событий, по ее словам, стало предложение ее возлюбленного — сына одного из богатейших людей планеты Бернара Арно Антуана о замужестве.

По словам Натальи, это произошло прямо в день ее 37-летия. Они отмечали его в Катаре. Водянова призналась, что для нее это стало полной неожиданностью.

«Я получила великолепное кольцо. Антуан сделал все, чтобы продемонстрировать свои истинные намерения насчет меня. Получилось как в сказке: он на коленях и делает предложение… на русском!», — вспоминает Наталья.

Отметим, в топ-5 событий ушедшего года также вошли благотворительная ярмарка в Лондоне, которую организовал фонд Водяновой «Обнаженные сердца», конференция по вопросам женского здоровья, Специальные Олимпийские игры в Абу-Даби, и, конечно, благотворительный бал в Катаре.

 

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«Как в сказке!»: Водянова рассказала, как Арно сделал ей предложение руки и сердца
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