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«Сытые и довольные»: Лопырева налепила для Булатова домашних пельменей

В честь Крещения Виктория устроила дома застолье для близких.

«Сытые и довольные»: Лопырева налепила для Булатова домашних пельменей
Виктория Лопырева и ее муж Игорь Булатов(Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

Гостей 36-летняя Виктория Лопырева встречала в монохромном черном платье от российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Застолье возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова организовала в честь православного праздника — Крещения. Для новоиспеченного мужа модель налепила домашних пельменей с сюрпризом. В отличие от Виктории, супруга телеведущего Дмитрия Диброва — Полина — подавала к столу именно вареники. Это блюдо пользуется большой популярностью в Ростове-на-Дону.

По словам Лопыревой, она решила нарушить традицию, так как больше любит пельмени. В тесто возлюбленная бизнесмена добавила куркуму. Знаменитость не стала скрывать: этим угощением полакомился не только Игорь, но и пришедшие в гости друзья. Девушка уточнила, что готовить ей пришлось в праздничном вечернем наряде. Иначе она просто не успела бы переодеться к званому ужину.

«Довольные и сытые… Налепить сами пельмени не является большой сложностью», — добавила Виктория.

Модель Виктория Лопырева
Виктория Лопырева побаловала Игоря Булатова пельменями с сюрпризом (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

Ранее в одном из интервью Виктория Лопырева призналась, что она вышла замуж за отца своего первенца — сына Марка Лео. Модель зарегистрировала союз с Игорем Булатовым в Грибоедовском загсе бракосочетаний. Позже Ксения Собчак заявила, что избранница бизнесмена скорее всего вновь окажется на ярмарке невест, как только узнает, что у ее мужа нет денег. Телеведущая усомнилась в искренности чувств Виктории. Однако сама Лопырева подметила, что они с Игорем еще молоды и смогут сами заработать себе на жизнь. Кроме того, модель уточнила, что она не намерена выслушивать критику от посторонних, подметив, что не уважает Ксению, как человека.

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«Сытые и довольные»: Лопырева налепила для Булатова домашних пельменей
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