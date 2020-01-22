«Сашу не узнать!»: 56-летний Домогаров разочаровал «оплывшим» видом

65-летняя Любовь Успенская на личной страничке в Instagram поделилась совместным снимком с Александром Домогаровым. Исполнительница городских романсов и русского шансона запечатлела секс-символа отечественного кинематографа за кулисами одного из мероприятий. Подписчики знаменитости раскритиковали внешность 54-летнего народного артиста России, заявив, что кумир миллион изменился до неузнаваемости.

К слову, сам Домогаров соцсетями практически не пользуется. У актера есть фан-страничка в Instagram, за которой следят его верные почитатели. Напомним, что Александр Домогаров снялся в драме Андрея Кравчука «Союз спасения» вместе с сыном Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского — Иваном. В ленте также отметились Софья Эрнст и Ингеборга Дапкунайте.

«Сашу не узнать!», «Как-то резко оплыл!!», «Фирменная двухнедельная щетина уже не к лицу. Лучше бы побриться», «Мешки под глазами, Александр вы мало спите?!», «Дайте человеку отпуск! Какой-то уставший», «Второй подбородок уже виден!! А какой был красавец, секс-символ нашего кино», — отреагировали на фото певицы с Домогаровым поклонники.

Сама Успенская не скрывает: в свои 65 лет она старается вести активный образ жизни. Королева русского шансона увлеклась фламенко. Кроме того, в интервью программе «Ты не поверишь!» певица призналась, что давно отказалась от алкогольных напитков. Здоровый образ жизни уже больше года ведет Валерий Леонтьев. Еще на праздновании прошлого нового года артист выпил свой последний бокал шампанского и с тех пор ограничивает себя в спиртном.