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«Почти год не пью»: 70-летний Леонтьев отказался от вредных привычек

Кроме того, народный артист России подметил, что бросил курить еще 12 лет назад.

«Почти год не пью»: 70-летний Леонтьев отказался от вредных привычек
Валерий Леонтьев (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью «Комсомольской правде» Валерий Леонтьев рассказал о том, что отказался от вредных привычек. По словам артиста, почти год он не употребляет спиртные напитки. Кроме того, певец подметил, что он уже двенадцать лет не курит. Валерий Яковлевич заявил: в какой-то момент понял, что больше не может идти на поводу у собственных слабостей. Именно тогда эстрадный исполнитель решил отказаться от пагубных привычек.

При этом певец не стал скрывать, что иногда ему очень сложно сдерживаться. Бывают минуты, когда Леонтьеву хочется расслабиться, позволить себе бокал шампанского в новогоднюю ночь. Однако несмотря на все искушения, он остается верным своему слову. Валерий Яковлевич уточнил, что в последний раз он выпивал в прошлую новогоднюю ночь. С этого момента прошел почти год.

«12 лет не курю, почти год не пью», — отметил певец.

Говоря о новогодней ночи, артист добавил, что этот праздник он проведет дома за столом, отказавшись от любых предложений и корпоративов. Леонтьев признался, что компанию ему составит жена Люся. Певец планирует отпраздновать Новый год в Майами. По словам Валерия, он надеется, что его близкие друзья также приедут на каникул в Штаты, среди них Филипп Киркоров, Ани Лорак, Анжелика Варум с мужем Леонидом Агутиным.

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Анжелика ВарумАни ЛоракВалерий ЛеонтьевЛеонид АгутинФилипп Киркоров
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«Почти год не пью»: 70-летний Леонтьев отказался от вредных привычек
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