51-летний Филипп Янковский поднял тему «кумовства» в кино

Актер признался, что с удовольствием поработал бы со своими детьми в одном проекте.

51-летний Филипп Янковский не скрывает: их с Оксаной Фандерой дети — Иван и Елизавета — сами приняли решение связать свою жизнь с актерской стезей. В семье инициативу наследников приняли спокойно. Филипп Олегович не стал отговаривать сына и дочь, предоставив им самостоятельно определиться с будущей профессией. Никаких особых наставлений муж Оксаны отпрыскам не давал.

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Артист уверен: в мир кино нужно еще попасть, и это истинное счастье для творческой личности, если все складывается удачно. Когда Филипп беседовал с детьми о выбранной ими стезе, речь шла только о поступлении в театральный вуз. Глава семейства попытался объяснить наследникам, что между вузом и карьерой в кино целая пропасть.

Полученное образование не гарантирует стопроцентную реализацию в профессии, успешность или признание. Все зависит от стремления, желания и, в первую очередь, от самого человека.

При этом Филипп Олегович не стал скрывать, что с удовольствием поработал бы с Иваном и Лизой в одном проекте, высказавшись о так называемом «кумовстве» в кино. Если бы сам актер захотел бы снять фильм, он вполне мог бы пригласить детей от Фандеры на пробы.