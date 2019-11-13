ЗВЕЗДЫ

51-летний Филипп Янковский поднял тему «кумовства» в кино

Актер признался, что с удовольствием поработал бы со своими детьми в одном проекте.

51-летний Филипп Янковский поднял тему «кумовства» в кино
Филипп Янковский и Юлия Меньшова (Фото: Globallookpress.com)

51-летний Филипп Янковский не скрывает: их с Оксаной Фандерой дети — Иван и Елизавета — сами приняли решение связать свою жизнь с актерской стезей. В семье инициативу наследников приняли спокойно. Филипп Олегович не стал отговаривать сына и дочь, предоставив им самостоятельно определиться с будущей профессией. Никаких особых наставлений муж Оксаны отпрыскам не давал.

Артист уверен: в мир кино нужно еще попасть, и это истинное счастье для творческой личности, если все складывается удачно. Когда Филипп беседовал с детьми о выбранной ими стезе, речь шла только о поступлении в театральный вуз. Глава семейства попытался объяснить наследникам, что между вузом и карьерой в кино целая пропасть.

Полученное образование не гарантирует стопроцентную реализацию в профессии, успешность или признание. Все зависит от стремления, желания и, в первую очередь, от самого человека.

Иван Янковский
Иван Янковский продолжил актерскую династию семьи (Фото: Globallookpress.com)

При этом Филипп Олегович не стал скрывать, что с удовольствием поработал бы с Иваном и Лизой в одном проекте, высказавшись о так называемом «кумовстве» в кино. Если бы сам актер захотел бы снять фильм, он вполне мог бы пригласить детей от Фандеры на пробы.

«Понятно, что кумовством заниматься не надо, и если человек не подходит на роль, то за уши притягивать это не стоит. А если все совпадает, то почему нет?» — отметил Янковский в беседе с Woman.ru.

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дети звездЗвездные детиИван ЯнковскийОксана ФандераФилипп Янковский
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51-летний Филипп Янковский поднял тему «кумовства» в кино
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