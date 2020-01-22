Пугачеву не стали штрафовать за езду по перрону на автомобиле

Певица Алла Пугачева не понесет наказания за свою езду на автомобиле по перрону Рижского вокзала Москвы. МВД не усмотрело в действиях исполнительницы каких-либо нарушений, сообщает телеграмм-канал Mash.

Отметим, что «заезд» Пугачевой по перрону вокзала вызвал прошлым летом широкий общественный резонанс. Исполнительница, напомним, отправилась в Ригу вместе со своими детьми и мужем юмористом Максимом Галкиным. При этом звезду ее водитель провез по перрону и подвез прямо к вагону поезда.

Общественники требовали, чтобы Примадонна была как минимум оштрафована. Впрочем, за звезду вступились многие коллеги. К примеру, поп-король Филипп Киркоров сказала, что за пятьдесят лет на сцене его бывшая жена заслужила, чтобы ее провезли по перрону вокзала.

Сама певица спокойно отдыхала несколько месяцев в Латвии в окружении родственников и певицы Лаймы Вайкуле. Она ни разу не прокомментировала скандальный эпизод.