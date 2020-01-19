Пугачева с трудом узнается на последних снимках

На старый Новый год 70-летняя Алла Пугачева удивила своих поклонников селфи. Многие фолловеры не узнали тогда на фото своей любимицы. С экрана смотрела певица с очень узким лицом и ввалившимися щеками.

Многие тогда заподозрили, что артистка переборщила с компьютерной обработкой снимка. «Немного грустно смотреть на реалии и очень грустно на фотошоп», «Страшный фотошоп или пластика?» — написали комментаторы в аккаунте певицы.

Однако похоже, что в изменившейся внешности Аллы Борисовны виноват вовсе не фотошоп. Певица Валерия разместила в stories Instagram кадр с празднования 60-летия Игоря Николаева, на котором предстали сразу несколько артистов, включая Аллу Духову и Сергея Шакурова. У всех, кроме Пугачевой, лица вполне узнаваемы, то есть снимок вряд ли подвергался обработке.