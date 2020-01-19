НОВОСТИ

Пугачева с трудом узнается на последних снимках

В Сети обсуждают фото Примадонны без компьютерной обработки.

Пугачева с трудом узнается на последних снимках
Алла Пугачева. Фото Global look press

На старый Новый год 70-летняя Алла Пугачева удивила своих поклонников селфи. Многие фолловеры не узнали тогда на фото своей любимицы. С экрана смотрела певица с очень узким лицом и ввалившимися щеками.

Многие тогда заподозрили, что артистка переборщила с компьютерной обработкой снимка. «Немного грустно смотреть на реалии и очень грустно на фотошоп», «Страшный фотошоп или пластика?» — написали комментаторы в аккаунте певицы.

Однако похоже, что в изменившейся внешности Аллы Борисовны виноват вовсе не фотошоп. Певица Валерия разместила в stories Instagram кадр с празднования 60-летия Игоря Николаева, на котором предстали сразу несколько артистов, включая Аллу Духову и Сергея Шакурова. У всех, кроме Пугачевой, лица вполне узнаваемы, то есть снимок вряд ли подвергался обработке.

Пугачева. Фото
https://www.instagram.com/valeriya/

«Среди гостей было много отечественных селебрити, но все внимание было приковано к Примадонне и ее внешним преображениям. До сих пор не можем поверить, что на этом кадре Алла Борисовна и даже без фейстюна», — написал Telegram-канал «Только никому».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева фотобез фотошопазвезды без фотошопа
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пугачева с трудом узнается на последних снимках
Интересно?
Поделись с друзьями: