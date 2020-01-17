Почему Алла Пугачева всерьез называет Игоря Николаева «пророком»

Его песни несколько десятков лет остаются в числе самых любимых и популярных. Романтический склад характера все это время помогал Николаеву не только сочинять красивые мелодии, но и покорять сердца красавиц.

Школьная любовь

Впервые сильное чувство настигло Игоря еще в школе. Юноша влюбился в одноклассницу Лену. Правда, уже в 15 лет он уехал из родного Южно-Сахалинска в Москву – талантливый парень решил поступать в консерваторию. Но с Леной он продолжал встречаться на каникулах.

А когда девушка забеременела, сразу женился и увез в столицу. 10 лет продлилась семейная идиллия. А потом… Игорь стал знаменитым, а жена продолжала оставаться просто женой, домохозяйкой, и продолжала относиться к Игорю как к изученному вдоль и поперек однокласснику.

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«Дельфин и Русалка»

И скоро Николаев почувствовал, что в его жизнь вошла новая любовь. Юная киевлянка Наташа Королева была чем-то похожа на его супругу, но при этом смотрела на опытного продюсера и композитора широко раскрытыми глазами, ловя каждое его слово.

Такое отношение сделало свое дело: романтично настроенный музыкант без памяти влюбился в киевскую школьницу.

Он так сильно ревновал яркую, веселую, общительную Наташу, что даже не отпустил ее на выпускной бал, — видимо, хорошо помнил, какой сильной может быть школьная любовь, и опасался, что Наташу попросту уведут.

Скоро творческое сотрудничество переросло в жаркий роман. Жена Николаева, не смирившись с изменой, ушла от Игоря сама, а потом и вовсе уехала в Америку вместе с дочкой.

А Игорь принялся лепить из Наташи свой идеал: он выбирал для нее не только репертуар, но и манеру поведения на сцене, и одежду… Старался полностью контролировать каждый вздох Наташи, и ее в какой-то период это устраивало: ведь благодаря его стараниям и опеке она стала звездой! В 1992 году Николаев и Королева поженились.

А через некоторое время, приобретя уверенность и закалившись в мире шоу-бизнеса, Наташа поняла, что хочет большей самостоятельности. Чрезмерная опека мужа стала тяготить. И они разошлись – как Дельфин и Русалка, которые, как поется в песне, «не пара».

В сетях директора

Анжела Кулаковская в то время работала директором Николаева, и именно у нее Игорь нашел поддержку и понимание после болезненного расставания. Анжела мгновенно перевезла свои вещи в квартиру Николаева и стала представляться его «женой», рассчитывая на статус законной супруги.

Но никаких предложений Игорь ей не делал. Ему просто надо было утешиться. Поняв это, Кулаковская ушла, а в беседах с журналистами стала говорить, что ее с композитором связывают исключительно деловые отношения.

А Наташа Королева, не дождавшись предложения помириться от Николаева, тоже утешилась, – вместе со звездой стриптиза Тарзаном, Сергеем Глушко. И, вопреки досужим домыслам, остается с ним до сих пор.

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С Юлией. Навсегда?..

Спустя 3 года после развода с Наташей Игорь познакомился с девушкой-юристом из Екатеринбурга, — Юля Проскурякова пробилась к нему после концерта и попросила послушать, как она поет. Чем-то миниатюрная девушка зацепила известного музыканта. И скоро он понял, что не может без нее, хочет, чтобы Юля всегда была рядом.

В 2010 году Юля, которая моложе своего избранника на 22 года, вышла замуж за Игоря. А через 5 лет у них родилась дочь Вероника.

Сегодня Игорь Николаев на все вопросы отвечает, что самые главные для него женщины – это дочери: старшая Юля (от первой жены), которая живет в Майами и работает в медицинской сфере, и маленькая Вероника.

Мистические песни-пророчества

У таланта Игоря Николаева есть и еще одна грань, мистическая. Многие его песни предсказывают будущее исполнителям.

Алла Пугачева напрямик называет Николаева «пророком», утверждая: все его песни, которые она исполняла, предсказывали моменты, происходящие в ее жизни. Многие песни она просто опасалась исполнять и отдавала их другим артистам.

Да что там, он ведь напророчил и самому себе, спев «Дельфин и Русалка – не пара», ведь вскоре после написания этой песни он расстался с Королевой.

Мы поздравляем Игоря Николаева с юбилеем и желаем, чтобы в его судьбе сбывались только добрые пророчества!