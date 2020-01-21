«У меня будет семь платьев»: Волочкова описала предстоящую свадьбу

Балерина планирует пойти под венец уже в этом году.

20 января Анастасия Волочкова отметила свое 44-летие. На празднестве балерина сделала важное заявление, объявив о скорой свадьбе. Как пишет КП, торжество, скорее всего, состоится 20 октября, видимо, из-за «красивой» даты — 20.10.20.

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Поскольку артистка никогда не была официально замужем, а свадьба с отцом дочери Ариадны, Игорем Вдовиным, была импровизированной и полностью оплаченной ею самой, Волочкова решила устроить по-настоящему великое торжество.

«На сей раз у меня будет свадьба во дворце. С королевским размахом», — заявила она.

В последнее время среди селебрити появилась традиция — надевать на свадебное торжество два наряда. Анастасия и здесь решила выделиться.

«У меня будет семь свадебных платьев!» — удивила она.

При этом один из нарядов балерине решила подарить ее подруга — светская львица Алена Кравец. Свою голову Волочкова решила увенчать бриллиантовой короной.

Отметим, что таинственный жених артистки балета на праздник так и не пришел. Анастасия заверила, что он ждет ее дома. Она также не забыла описать его достоинства. Оказалось, что он моложе ее на несколько лет, красивый, детей не имеет, женат не был.

Напомним, ранее мы писали о свадебном платье юной невесты миллионера Руслана Байсарова, бывшего зятя Аллы Пугачевой. Многие элементы ее наряда были сделаны вручную, платье же полностью состояло из нежного кружева.