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Волочкова на вечеринке по случаю дня рождения объявила о грядущей свадьбе

Возлюбленный балерины на торжестве так и не появился. Однако этот факт нисколько не расстроил именинницу.

Волочкова на вечеринке по случаю дня рождения объявила о грядущей свадьбе
Анастасия Волочкова (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

На вечеринке по случаю своего дня рождения Анастасия Волочкова объявила о будущей свадьбе. 20 января балерина отпраздновала свое 44-летие. Артистка подметила, что получила предложение руки и сердца от своего избранника. По словам знаменитости, она рассчитывает на то, что все присутствующие на торжестве гости уже в скором времени смогут побывать на празднике в честь ее бракосочетания. При этом в беседе с «Комсомольской правдой» Анастасия уточнила, что они с возлюбленным пока не определились с точной датой, однако она точно будет символичной.

Кроме того, балерина пока не думает о будущих детях. Волочкова уточнила, что у нее есть 14-летняя дочь Ариадна и ее любви вполне достаточно для материнского сердца. Анастасия призналась, что не планирует вновь уходить в декрет.

«На мой взгляд, рождение детей никогда не скрепляло браки. Самое главное — мои отношения с любимым. Он красивый, стройный и никогда не был женат», — отметила балерина.

Балерина Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова отметила день рождения в кругу близких друзей (Фото: Иван Макеев/»КП»)

Примечательно, что избранник Волочковой на торжестве по случаю дня рождения любимой женщины так и не появился. Однако этот факт нисколько не расстроил именинницу. По словам Анастасии, она не готова представлять избранника широкой публике. Артистка вполне довольна тем, что ее возлюбленный считает ее идеальной во всех смыслах. Напомним, что для Волочковой эти отношения не станут первыми серьезными. Ранее балерина жила с отцом своей дочери Ариадны бизнесменом Игорем Вдовиным. Кроме того, у нее был продолжительный роман с Сулейманом Керимовым.

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Волочкова на вечеринке по случаю дня рождения объявила о грядущей свадьбе
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