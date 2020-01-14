Накидка макраме и ободок ручной работы: каким был свадебный наряд невесты Байсарова

На днях стало известно, что бывший зять Аллы Пугачевой миллионер Руслан Байсаров в очередной раз женился. Это третий официальный брак бизнесмена и шестой, если считать его гражданские отношения, включая Кристину Орбакайте. С ней, кстати, Байсаров все-таки заключал супружеский союз, но не в ЗАГСе, а по мусульманским законам.

Как рассказала порталу «МК» одна из сотрудниц грознинского свадебного салона, невеста Байсарова 18-летняя Аламат выбрала для бракосочетания одно платье. Оно было сшито из изысканного кружева. И, поскольку с датой бракосочетания Байсаров определился довольно скоротечно, наряд подгоняли по фигуре девушки и подбирали под него составляющие всего за два дня.

К утонченному силуэтному платью Аламат выбрала накидку, выполненную техникой узелкового плетения макраме. Свадебный ободок, обрамляющий длинную фату, тоже был сделан искусной мастерицей вручную. На ноги невеста миллионера надела изящные туфли-лодочки.

Поскольку в Грозном на момент свадьбы было тепло, шубу или манто Аламат надевать не стала.