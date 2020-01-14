Звездный стиль

Накидка макраме и ободок ручной работы: каким был свадебный наряд невесты Байсарова

Бывший зять Аллы Пугачевой женился на юной девушке из Грозного.

Накидка макраме и ободок ручной работы: каким был свадебный наряд невесты Байсарова
Руслан Байсаров. Фото Владимира Веленгурина. КП.

На днях стало известно, что бывший зять Аллы Пугачевой миллионер Руслан Байсаров в очередной раз женился. Это третий официальный брак бизнесмена и шестой, если считать его гражданские отношения, включая Кристину Орбакайте. С ней, кстати, Байсаров все-таки заключал супружеский союз, но не в ЗАГСе, а по мусульманским законам.

Как рассказала порталу «МК» одна из сотрудниц грознинского свадебного салона, невеста Байсарова 18-летняя Аламат выбрала для бракосочетания одно платье. Оно было сшито из изысканного кружева. И, поскольку с датой бракосочетания Байсаров определился довольно скоротечно, наряд подгоняли по фигуре девушки и подбирали под него составляющие всего за два дня.

К утонченному силуэтному платью Аламат выбрала накидку, выполненную техникой узелкового плетения макраме. Свадебный ободок, обрамляющий длинную фату, тоже был сделан искусной мастерицей вручную. На ноги невеста миллионера надела изящные туфли-лодочки.

Поскольку в Грозном на момент свадьбы было тепло, шубу или манто Аламат надевать не стала.

«Пожалуй, Аламат оказалась одной из самых красивых невест, которых мы готовили к свадьбе», — заметила менеджер свадебного салона.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваБайсаровДени БайсаровЗвездный стильКристина ОрбакайтеРуслан Байсаровсвадебное платьеСвадьба
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Накидка макраме и ободок ручной работы: каким был свадебный наряд невесты Байсарова
Интересно?
Поделись с друзьями: