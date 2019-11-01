Алена Кравец призвала поменять законодательство о правах детей

Модель и телеведущая Алена Кравец, как известно, продолжает бороться со своим супругом Русланом за дочь Даниеллу. В одной их своих недавних публикаций в социальной сети Instagram она рассказала, что таким образом муж пытается вернуть ее в пару. Но шантаж ребенком – не самый лучший метод.

А в последней публикации в Сети Алена ответила на многочисленные вопросы подписчиков, утверждающих, что женщина сдалась в этой борьбе и не предпринимает никаких попыток вернуть девочку.

«Я делаю все возможное для того, чтобы решить самый больной для меня вопрос. Может быть, не так быстро получается, как хотелось бы, но я верю и знаю, что его я решу! Я никогда не сдаюсь, ни при каких обстоятельствах. Близко знающие меня люди убеждались в этом не раз», — заявила телеведущая.

Кравец отмечает, что каждая трудная ситуация дается нам в жизни для чего-то, чтобы мы что-то поняли, осознали и стали сильнее духом. Ну а то, что многие мужчины поступают жестко, не этично, даже жестоко по отношению к мамам детей, — пусть будет на их совести. Ведь им не понять чувства мам, матерей.

Кроме того, Алена призвала женщин, оказавшихся в подобной ситуации, объединиться и совместно уже что-то менять в российском законодательстве, которое, как считает модель, должно жестче отстаивать права детей.

Кстати, после того, как Алена Кравец побывала на могиле Юлии Началовой, в адрес модели и ее дочери начали поступать угрозы, чему телеведущая была крайне раздражена.