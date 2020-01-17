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Екатерина Климова: «Мне надо содержать большую семью»

Актриса одна воспитывает четверых детей. Старшая наследница знаменитости в этом году оканчивает школу.

Екатерина Климова: «Мне надо содержать большую семью»
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Екатерина Климова не скрывает: материнство — это в первую очередь долг и ответственность. По словам актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя», рождение детей требует жертвенности. Ведь на алтарь семьи женщинам приходит класть все — собственные интересы, время и даже личную жизнь. После рождения наследников появляются новые и новые обязанности.

Свою старшую, 17-летнюю дочку Елизавету экс-возлюбленная Гелы Месхи считает взрослой девушкой. При этом Климова не готова отпускать ее в самостоятельное плавание, лишив финансовой и моральной поддержки. Знаменитость напомнила, что пока все четверо детей находятся под ее опекой и, следовательно, являются иждивенцами, так как полностью зависят от мамы. Екатерина не стала скрывать, что ей приходится работать в ущерб своим отпрыскам, но для них это способ выживания.

«Мне надо содержать большую семью. И все же не могу сказать, что жертвую счастьем. Живу так, как хочу, как всем нам хорошо», — отметила Климова в интервью «Караван историй».

По словам знаменитости, каждый раз, когда она узнавала о своей беременности, она испытывала легкий шок. Эта новость заставала ее врасплох. В отношениях с Игорем Петренко у актрисы появилось двое сыновей. Сейчас тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней учатся в Ломоносовской школе вместе со старшей сестрой. Первенца — дочь Елизавету — Климова родила от ювелира Ильи Хорошилова.

Актриса Екатерина Климова с сыновьями
Екатерина Климова с детьми на отдыхе. Фото: Instagram.com/klimovagram

А свою младшую дочь Беллу, которой в сентябре исполнилось четыре года, она подарила ныне уже бывшему мужу Геле Месхи. По словам актрисы, она не запрещает отцам своих детей навещать и общаться с наследниками.

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Екатерина Климова: «Мне надо содержать большую семью»
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