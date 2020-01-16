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Климова заявила, что не намерена водить своих детей за ручку до пенсии

Актриса приучает наследников к полной самостоятельности, заверяя, что как у работающей мамы у нее нет времени на препирательства, долгие убеждения и разговоры.

Климова заявила, что не намерена водить своих детей за ручку до пенсии
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

По словам актрисы, у каждого из ее детей есть зона собственной ответственности — даже у четырехлетней Беллы. Дочка Гелы Месхи умеет самостоятельно одеваться, чистить зубы, уважительно общаться со взрослыми, не забывая говорить «пожалуйста». Кроме того, малышка занимается танцами и английским языком. Климова не скрывает: как работающей маме ей важно, чтобы ее дети росли самостоятельными. Экс-возлюбленная Игоря Петренко уточнила, что она не намерена до пенсии водить своих наследников за ручку. Екатерина полагает, что будучи несовершеннолетними, все четверо ее отпрысков обязаны выполнять требования старших членов семьи без споров и препирательств. По словам актрисы, у нее нет лишнего времени на долгие разговоры и убеждения.

Особое внимание Климова уделяет урокам. Все домашние задания, по мнению знаменитости, должны быть выполнены. И ей абсолютно не важно, когда именно ребенок сядет за учебники — сразу после школы, по пути домой в машине или ночью. При этом бывшая возлюбленная Игоря Петренко утверждает, что больше всего ее интересуют не оценки, а знания, которые остаются в головах ее детей.

Актриса Екатерина Климова с детьми
Екатерина Климова с дочкой Елизаветой и сыновьями Матвеем и Корнеем (Фото: Instagram.com/klimovagram)

По словам актрисы, она создала старшим отпрыскам идеальные условия — определив их в Ломоносовскую школу. После уроков они могут заниматься в кружках. Так, тринадцатилетний сын Екатерины — Матвей — играет на барабанах, одиннадцатилетний Корней — в шахматы, а 17-летняя Елизавета осваивает вокал.

«Но если мои дети откажутся выполнять свою работу — прилично учиться, я расценю это как посягательство на свое личное пространство», — отметила Климова в интервью «Караван историй».

Ведь в такой ситуации Екатерине придется потратить время и нервы, чтобы исправить ситуацию в ущерб собственным интересам и планам.

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Климова заявила, что не намерена водить своих детей за ручку до пенсии
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