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Анастасия Решетова показала фото в купальнике

Это первая откровенная фотография модели после родов.

Анастасия Решетова показала фото в купальнике
Анастасия Решетова. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Анастасия Решетова решила порадовать своих подписчиков в Istagram и выложила в свой официальный аккаунт соблазнительную фотографию. На фото модель в купальнике стоит спиной к камере на фоне изумительного пейзажа. Хотя красотка расположилась вдали, выглядит она превосходно. Стоит отметить, что это одна из первых фотографий Анастасии после беременности, а значит, что Решетова привела себя в форму, хотя свой живот она все так же предпочитает не показывать. Напомним, 16 октября она родила для певца Тимати наследника, мальчика назвали Ратмир. Сразу после родов модель жаловалась на то, что плоского животика у нее пока нет, зато свитер красивый. Видимо спустя два с половиной месяца девушка все же вернула свою идеальную форму, чему можно только порадоваться и похвалить ее за силу воли.

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InstagramАнастасия РешетоваАнастасия Решетова беременность
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Анастасия Решетова показала фото в купальнике
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