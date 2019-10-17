Кем был Ратмир Шишков, в честь которого Тимати назвал сына

Рэпер верил, что его друг станет знаменитым. Теперь эту мечту сможет воплотить в жизнь маленький Ратмир Юнусов.

В марте 2007 года в жизни уже знаменитого тогда рэпера Тимати произошло большое горе – он потерял своего близкого друга, которого считал младшим братом и которому пророчил головокружительную карьеру в мире музыки.

После смерти Ратмира Шишкова «повелитель» Black Star сделал на руке две татуировки, снял клип на его любимую песню «Мой путь» и пообещал хранить память о нем.

Свое обещание Тимати держит – спустя столько лет он не забывает друга. Прошлой весной он выпустил посвященную ему песню «Помнишь», а теперь своего сына, появившегося на свет 16 октября 2019 года, назвал в его честь Ратмиром.

«Ты помнишь, я тебе пообещал, что ты вырастешь рядом со мной, станешь суперзвездой…», — говорится в песне.

Возможно, строки песни Тимати из простого воспоминания превратятся в прогноз на большое будущее для пока еще маленького мальчика, ну а пока портал Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, каким был Ратмир Шишков, чем он занимался и почему Тимати видел в нем родственную душу.

Цыган-рэпер и брат экс-солиста группы «Премьер-министр»

Ратмир Юльевич Шишков появился на свет 24 апреля 1988 года в артистичной цыганской семье.

Его мама Ляля Михайловна Шишкова – исполнительница романсов, возможно, именно от нее Ратмиру и его старшему брату Жану, бывшему солисту группы «Премьер-министр», передались и любовь к музыке, и прекрасные вокальные данные.

Примерно в 11 лет младший из братьев начал заниматься музыкой, а в 16 подруга Соня Кузьмина (дочь музыканта Владимира Кузьмина — Прим. ред.) привела его на «Фабрику звезд-4». Именно там с ним познакомился Тимати и тот, как вспоминал позже, сразу почувствовал, что они «на одной волне».

Тимати, Ратмир Шишков, Доминик Джокер и Анастасия Кочеткова на проекте объединились в группу «Банда» и даже успели выпустить первый альбом. Группа распалась после того, как Шишков погиб.

По мнению Тимура, не случись этого, через несколько лет Шишков был бы настоящей звездой. Он сам готов был заниматься его продвижением, так как чувствовал за него ответственность.

Жизни пятерых унесли скорость и огонь

В ночь на 22 марта 2007 года Ратмир, Тимур Байсаров, Сергей Зайковский по прозвищу Guru-Rabbit, рэпер Альджемен Сисокка (Deema) и подруга Альджемена Кристина Устай на автомобиле Mercedes-Benz на большой скорости «летели» по Садово-Спасской улице. Из Орликова переулка на зеленый сигнал светофора в это время выезжал внедорожник Volkswagen Tuareg.

После сильнейшего столкновения Mercedes-Benz закрутило, он ударился о бордюр и перевернулся, его бензобак взорвался и машину мгновенно охватило пламя. Все пятеро молодых людей, которые находились в салоне, погибли.

Многие друзья до последнего момента надеялись, что это были не молодые музыканты. Из-за того, что тела обгорели до неузнаваемости, провести процедуру опознания было очень сложно, но это всё же сделали.

Альджемена Сисокку опознали по цепочке и кулону с буквой D, Сергея, Тимура и Кристину — по росту и зубам. Узнать Ратмира помогла татуировка с Микки-Маусом на его спине и чудом уцелевший кусок яркого кроссовка.

В день своей смерти Ратмир стал отцом

Через два часа после того, как сердце певца перестало биться, на свет появилась его единственная дочка Стефани (или Стефания на русский манер). Ее мама Софи — дочь дипломата из Республики Конго, с которой Ратмир встречался на протяжении четырех лет.

Мама Ратмира, конечно, знала о том, что у сына есть девушка, но о ее беременности он ничего не рассказывал. Для женщины, потерявшей смысл жизни после смерти ее мальчика, стало настоящим чудом появление на пороге ее квартиры темнокожей девушки с младенцем на руках. «Это ваша внучка», — дрожащим голосом произнесла гостья.

Появление малышки очень обрадовало Лялю Михайловну, ведь теперь она знала, что частичка Ратмира осталась на Земле. Софи тогда училась, а потому девочку растили именно мама Ратмира и его бабушка Раиса Алексеевна.

Сейчас Стефани 12 лет и она тоже тянется к сцене. Девочка занимается в школе Аллы Духовой «Тодес», часто ходит на концерты Тимати и остальных друзей своего папы. Многие отмечают, что некоторыми чертами, взглядом она очень похожа на Шишкова.