«Наша девочка — терминатор»: мама Тимати похвасталась внучкой

Мама певца Тимати, Симона Юнусова, в своем официальном Instagram-аккаунте рассказала много интересного о своей внучке Алисе.

«Наша девочка — терминатор», — сравнивает девочку с бездушной машиной-убийцей женщина.

Но, как выяснилось, все не так плохо, просто маленькая Алиса с самого раннего детства не ест в самолетах, а также не может в них уснуть, время полета значения не имеет. Засыпает она лишь минут за 15 до начала посадки, перед этим пообщавшись со всеми пассажирами и стюардессами. Дальше начинаются приключения в салоне и зачастую зоны турбулентности заканчиваются слезами, после внезапного столкновения с чем-нибудь твердым.

И не дай бог Симоне Юнусовой уснуть, ведь Алиса тут же начинает пробовать бабушкину косметику, размазывая ее по всем доступным поверхностям, к счастью, на проверку оказывается, что девочка перепутала тюбики и половина салона самолета вовсе не в креме, а в зубной пасте, хотя от этого не намного легче.