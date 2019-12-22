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«Наша девочка — терминатор»: мама Тимати похвасталась внучкой

По словам женщины, в самолетах Алиса превращается в ураган.

«Наша девочка — терминатор»: мама Тимати похвасталась внучкой
Тимати. Фото: Кудрявов Борис / Архив "ЭГ"

Мама певца Тимати, Симона Юнусова, в своем официальном Instagram-аккаунте рассказала много интересного о своей внучке Алисе.

«Наша девочка — терминатор», — сравнивает девочку с бездушной машиной-убийцей женщина.

Но, как выяснилось, все не так плохо, просто маленькая Алиса с самого раннего детства не ест в самолетах, а также не может в них уснуть, время полета значения не имеет. Засыпает она лишь минут за 15 до начала посадки, перед этим пообщавшись со всеми пассажирами и стюардессами. Дальше начинаются приключения в салоне и зачастую зоны турбулентности заканчиваются слезами, после внезапного столкновения с чем-нибудь твердым.

И не дай бог Симоне Юнусовой уснуть, ведь Алиса тут же начинает пробовать бабушкину косметику, размазывая ее по всем доступным поверхностям, к счастью, на проверку оказывается, что девочка перепутала тюбики и половина салона самолета вовсе не в креме, а в зубной пасте, хотя от этого не намного легче.

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«Наша девочка — терминатор»: мама Тимати похвасталась внучкой
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