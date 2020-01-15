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Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле

Танцовщица не перестает удивлять своих подписчиков.

Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле
Волочкова сделала шпагат на мотоцикле/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом. На этот раз она сделала его, сидя на мотоцикле.

«И все же водителем этого байка была я. Приехали на пляж… Я только так передвигаюсь на всех видах транспорта. Потому что шпагат — это элемент моей профессии, и я в нем живу! Поэтому не везде размаху моих ног хватает места», — заявила довольная собой балерина, которая, как известно, проводит отпуск со своим возлюбленным.

Отметим, что ранее она демонстрировала шпагат, сидя на лодке. При этом в руках у нее было весло. Многие пользователи постоянно критикуют танцовщицу за ее смелые фотографии. Но звезда не обращает особого внимания на негатив в свой адрес. К примеру, женщин, которые просят ее остепениться, она называет «недолюбленными тетками».

Также балерина любит подчеркивать, что всего в этой жизни добилась своими силами. Всех, кто ее осуждает, она прямиком направляет в спортзал на тренировки и работу над собой.

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Тэги:

Анастасия ВолочковаНовости googleТаиланд
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Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле
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