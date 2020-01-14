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Волочкова «высадила» одинокую елочку в песок на берегу океана

Балерина поздравила всех россиян с прошедшими праздниками.

Волочкова «высадила» одинокую елочку в песок на берегу океана
Волочкова на отдыхе "высадила" ель в песок/http://globallookpress.com/

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram разместила снимок, на котором она стоит на берегу океана около искусственной елочки. «Поздравляю вас со всеми праздниками», — заявила балерина. При этом стоит Волочкова в купальнике. На голове у нее новогодний колпак.

Напомним, что несколько недель назад танцовщица уехала отдыхать в Таиланд. Компанию ей составил ее новый бойфренд, которого она упорно не хочет показывать общественности. Пользователи уже больше года гадают, с кем сейчас живет известная балерина в своем особняке в Подмосковье.

Ранее звезда показывала содержимое своего холодильника на Пхукете. Она питается практически одними салатными листьями. Таким образом танцовщица держит себя в форме.

Несколько дней назад Анастасия Волочкова уезжала со своим любимым на некий необитаемый остров. Там она провела с мужчиной несколько дней, после чего вернулась на виллу к своим друзьям. О сроках ее возвращения в Россию пока ничего неизвестно. Ранее звезда говорила, что взяла билет в один конец. На родину она пока не торопится.

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Тэги:

Анастасия ВолочковаНовости googleНовый годТаиланд
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Волочкова «высадила» одинокую елочку в песок на берегу океана
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