Волочкова снялась топлесс и пообещала посадить на шпагат всех «недолюбленных тетенек»

Балерина Анастасия Волочкова, которая проводит отпуск в Таиланде с любимым человеком, в Instagram разместила снимок топлесс. Звезда чуть ранее рассказывала, что уезжает с мужчиной на некий уединенный остров, где они могут побыть вдвоем вдали от посторонних глаз. Там, судя по всему, она может загорать, как ей хочется и не бояться, что ее кто-нибудь увидит.

Отметим, что балерина продолжает «войну» со своими подписчиками, которые ее откровенно недолюбливают. Как известно, на ее страничке появляется огромное количество негативных комментариев.

«Кому не спится. Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая. Пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное. Чтобы их мужчины думали только о них. А я за всех в океане отдохну. И на шпагат всех научу сесть грациозный. Только мне для этого потребовалось лет шесть ежедневного труда», — напомнила балерина всем недоброжелателям.

Добавим, что основной рацион питания танцовщицы составляют салатные листья. Не так давно, находясь на отдыхе, она демонстрировала содержимое своего холодильника. Там, надо сказать, шаром покати. Кроме зелени танцовщица практически ничего не ест.