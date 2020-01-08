Анастасия Волочкова вместе с любимым уединилась на закрытом острове

Танцовщица Анастасия Волочкова вместе со своим любимым человеком отправилась отдыхать на некий закрытый остров. В Instagram она сообщила некоторые подробности. Напомним, что звезда сейчас находится в отпуске в Таиланде.

«Ну все. Мы решили на пару дней покинуть нашу дружную и веселую компанию и уединиться на таком закрытом острове, где нас точно никто не найдет! И не сможет слагать легенд! Какое счастье! И красота! Я, конечно, расскажу, что это будет за частное место. Но позже», — пообещала танцовщица.

Отметим, что балерина уже больше года живет с неким мужчиной, которого упорно не хочет представлять общественности. Поклонники гадают, что это за воздыхатель.

Порой в Сеть попадают снимки неких молодых людей, которые оказываются около Волочковой. СМИ приписывают им роман с танцовщицей. Впрочем, сама звезда пока информацию не подтверждала. В то же время ранее она говорила, что не за горами свадьба. Правда, точную дату торжества она называть не торопится.