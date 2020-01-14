Звездный стиль

Климова на Бали отправилась гулять в молодежном мини

Звезда отдыхает на острове с детьми.

Климова на Бали отправилась гулять в молодежном мини
Екатерина Климова. Фото Global look press.

Актриса Екатерина Климова вслед за Анной Дзюба (певица Asti) отправилась отдыхать на Бали. Однако каникулы звезд немного отличаются. Участница музыкального дуэта приехала на остров вместе со своим женихом бизнесменом Станиславом Юркиным. Здесь пара сняла виллу и наслаждается исключительно обществом друг друга в романтической обстановке.

У многодетной матери Екатерины Климовой все иначе. Звезда приехала на райский остров с 4-летней дочерью Беллой от актера Геллы Месхи, с сыновьями от актера Игоря Петренко Матвеем и Корнеем, которым 12 и 10 лет соответственно, и старшей наследницей — 17-летней Лизой от ювелира Ильи Хорошилова.

Несмотря на столь богатый «багаж», 41-летняя звезда выглядит, как юная девочка. На семейных кадрах сложно понять, кто здесь мама, ведь Лиза и Екатерина практически идентичны по фигуре.

Для прогулок по райскому острову звезда тоже выбрала молодежный стиль: короткую летящую юбочку, футболку, шляпку и простые сандалии.

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Климова на Бали отправилась гулять в молодежном мини
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