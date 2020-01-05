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Антонио Бандерас и Брэд Питт стали лучшими актерами 2019 года по версии кинокритиков США

Также были объявлены лучшие фильмы, режиссеры и операторы.

Антонио Бандерас и Брэд Питт стали лучшими актерами 2019 года по версии кинокритиков США
КИНОТЕАТР. ФОТО: https://pixabay.com/illustrations/curtain-cinema-theater-presentation-2757815/

Национальное общество кинокритиков США (National Society of Film Critics) в субботу, 4 января 2020 года, выбрало южнокорейский фильм «Паразиты» («Parasite») в качестве лучшей картины 2019 года. Эта же лента завоевала высшую награду в номинации «Лучший сценарий».

В авторитетное сообщество входит 60 самых известных кинокритиков Америки, которые голосовали в прямом эфире через интернет.

В номинации «Лучший режиссер» победила Грета Гервиг, снявшая фильм «Маленькие женщины».  Лучшим оператором стала Клэр Матон, работавшая над фильмами «Портрет девушки в огне» и «Атлантика».

Звание лучшего актера получил Антонио Бандерос за роль в фильме «Боль и слава», лучшей актрисой стала Мэри Кей Плэйс за фильм «Диана».

Титул «Лучший актер второго плана» достался Брэду Питту за роль в картине «Однажды в… Голливуде», такую же награду среди женщин получила Лора Дерн, сыгравшая в фильмах «Маленькие женщины» и «Брачная история».

Ранее мы писали, какие фильмы и сериалы посмотрело больше всего зрителей стримингового сервиса Netflix.

Также свой рейтинг самых популярных фильмов и сериалов среди россиян по версии Goоgle.

И тройку лучших фильмов 2019 назвал знаменитый режиссер Квентин Тарантино.

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«Маленькие женщины»«Однажды…в Голливуде»«Паразиты»NetflixАнтонио БандерасБрэд Питткино
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Антонио Бандерас и Брэд Питт стали лучшими актерами 2019 года по версии кинокритиков США
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