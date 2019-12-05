КИНО

Тарантино назвал лучшие фильмы 2019 года

Знаменитый режиссер сделал свой киноманский выбор.

Тарантино назвал лучшие фильмы 2019 года
Квнтин Тарантино. Фото: Globallookpress

Режиссер Квентин Тарантино в беседе с главредом сайта Awards Ace сказал, какие киноленты впечатлили его больше всего в 2019 году. Журналист написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

Квнтин Тарантино. Фото: Globallookpress
Квентин Тарантино. Фото: Globallookpress

«Пообщался с Квентином Тарантино прошлой ночью. Хотел узнать, какие фильмы 2019 года стали для него лучшими. Вот они:

1. «Ирландец»

2. «Капкан»

3. «Доктор Сон»

Интересно, что в ноябре в разговоре с другим журналистом, Тарантино отметил только ленту «Капкан», сказав, что картина впечатлила его во всех отношениях.

Кинокритики тем временем заявили, что фильм «Ирландец» режиссера Мартина Скорсезе имеет высокие шансы на получение престижной кинопремии «Оскар».

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Квентин ТарантинокиноМартин СкорсезеПремьерафильм «Ирландец»
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Тарантино назвал лучшие фильмы 2019 года
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