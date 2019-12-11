«Джокер» и Чернобыль»: названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян в 2019 году

Сотрудники компании Goоgle опубликовали список самых популярных сериалов и фильмов в России в 2019 году, основываясь на поисковых запросах пользователей.
ТОП-10 популярных сериалов выглядит так:
1. «Игра престолов»
2. «Чернобыль»
3. «Ветреный
4. «Султан моего сердца»
5. «Жестокий Стамбул»
6. «Мамы чемпионов»
7. «ИП Пирогова»
8. «Толя-робот»
9. «Дылды»
10. «Очень странные дела»
ТОП-10 популярных фильмов выглядит так:
1. «Джокер»
2. «Однажды в… Голливуде»
3. «Мстители»
4. «Оно-2»
5. «Король Лев»
6. «Капитан Марвел»
7. «Зеленая книга»
8. «В метре друг от друга»
9. «Как приручить дракона 3»
10. «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел».
Ранее мы писали о лучших фильмах, по версии Квентина Тарантино. В топ-3 знаменитого режиссера вошли киноленты «Ирландец», «Капкан», «Доктор Сон».
Вы согласны с рейтингом? Напишите, какие фильмы 2019 года вы считаете самыми лучшими!