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«Джокер» и Чернобыль»: названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян в 2019 году

Рейтинг составлен на основе запросов пользователей в Goоgle.

«Джокер» и Чернобыль»: названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян в 2019 году
Кадр из фильма "Джокер"

Сотрудники компании Goоgle опубликовали список самых популярных сериалов и фильмов в России в 2019 году, основываясь на поисковых запросах пользователей.

ТОП-10 популярных сериалов выглядит так:

1. «Игра престолов»

2. «Чернобыль»

3. «Ветреный

4. «Султан моего сердца»

5. «Жестокий Стамбул»

6. «Мамы чемпионов»

7. «ИП Пирогова»

8. «Толя-робот»

9. «Дылды»

10. «Очень странные дела»

ТОП-10 популярных фильмов выглядит так:

1. «Джокер»

2. «Однажды в… Голливуде»

3. «Мстители»

4. «Оно-2»

5. «Король Лев»

6. «Капитан Марвел»

7. «Зеленая книга»

8. «В метре друг от друга»

9. «Как приручить дракона 3»

10. «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел».

Ранее мы писали о лучших фильмах, по версии Квентина Тарантино. В топ-3 знаменитого режиссера вошли киноленты «Ирландец», «Капкан», «Доктор Сон».

Вы согласны с рейтингом? Напишите, какие фильмы 2019 года вы считаете самыми лучшими!

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Тэги:

«Игра престолов»«Капитан Марвел»«Король Лев»«Однажды... в Голливуде»«Оно 2»«Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел»«Чернобыль»Джокер
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«Джокер» и Чернобыль»: названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян в 2019 году
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