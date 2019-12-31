Названы самые популярные фильмы и сериалы Netflix

Стриминговый сервис опубликовал список проектов, которые посмотрело больше всего зрителей в 2019 году.

Сервис Netflix рассказал, какие сериалы и фильмы стали самыми популярными в уходящем году. Американские зрители активнее всего смотрели комедию-детектив «Загадочное убийство» от режиссера Кайла Ньюачека, в которой главные роли сыграли Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер. В первые три дня после выхода киноленту посмотрели 30,9 миллионов зрителей. Второе и третье места в США заняли сериал «Очень странные дела», третий сезон и боевик «Шестеро вне закона». Также в Америке был востребован мультфильм «Суперсемейка 2».

В Великобритании самым популярным стал документальный сериал «Исчезновение Мэдлин Макканн», на втором месте «Шестеро вне закона», на третьем – «Очень странные дела».

В Германии зрители отдали пальму первенства боевику «Шестеро вне закона», второе место занял сериал «Ведьмак», замкнул тройку лидеров «Бумажный дом».

В Японии в тройке самых популярных — «Голый режиссер», «Дом с террасой: Токио 2019-2020», «Шестеро вне закона». Также японцы активно смотрели аниме «Ультрамен» и «Евангелион».

Данные по России, к сожалению, опубликованы не были.

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