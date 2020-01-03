Виктория Боня оголила подтянутый пресс во время прогулок в Африке

Виктория Боня планировала отпраздновать Новый год в Монако. Туда она собиралась отправиться с дочкой Анджелиной. Девушка намеревалась облачиться в одно из самых красивых платьев, чтобы всех сразить. Однако за несколько дней до праздника светская львица оказалась в Гане. Ей довелось побывать на праздничном гала-ужине у президенту африканской страны, Нана Акуфо-Аддо. Похоже, что там русской красавице очень понравилось.

больше по теме Боня в персиковом платье с запахом пришла на гала-ужин президента Ганы Накануне Нового года светская львица провела время в Африке.

Накануне Боня отправилась в путешествие по диким местам Ганы. Она приехала в Национальный парк, где с самого утра отправилась в компании местных жителей искать диких животных. Сначала светская львица повстречала лань, а потом смогла подкрасться к слонам. Виктория даже смогла сфотографироваться на фоне этих величественных животных. Она предстала в спортивном костюме с кроп-топом. Девушка похвасталась подтянутым прессом, что сложно сделать после праздников обычному человеку.

«Сегодня я встала в 5 утра на утреннее сафари, в 6:30 мы выехали и только через три часа нашли слоника. Энергетика бешеная», — рассказала Боня. Поклонники восхитились не только ее красотой, но и внешность знаменитости.

А в это время Ирина Хакамада приехала на Гоа из Дубая. Она впервые туда приехала. Журналистка решила не только расслабиться, позагорать и поплавать. Также она узнала, что там стартует музыкальный фестиваль, который Хакамада планирует посетить. Поклонники пожелали ей хорошего отдыха. Многим хочется услышать от звезды отзыв об Индии. К слову, по всей видимости, она приехала туда одна без своей дочери Марии.