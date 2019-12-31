Боня в персиковом платье с запахом пришла на гала-ужин президента Ганы

Виктория Боня не скрывает, что за границей ей поступает больше предложений по работе, чем в России. По этой причине бывшая участница «Дома-2» регулярно путешествует. Недавно она побывала в Китае, а затем вернулась в Лондон, где живет уже несколько месяцев со своей дочкой Анджелиной. Однако задерживаться там светская львица не стала. Она лишь нарядила елку в своем особняке и купила подарки наследнице.

На днях Виктория оказалась в Африке. Она приехала туда по особому случаю. Девушку пригласили на праздничный гала-ужин к президенту Ганы, Нана Акуфо-Аддо. Для появления на торжественном мероприятии светская львица выбрала лаконичное платье с запахом и глубоким декольте. Наряд персикового цвета подчеркнул загар Бони, а черные босоножки на шпильке и ювелирные украшения завершили образ.

Почти весь вечер Виктория провела в компании подруги, телеведущей Хофит Голан. «Очень приятно, что мы здесь, быть частью новогоднего вечера, гостями президента и даже сфотографироваться», — рассказала она в соцсети. Девушка делилась кадрами с торжества и показала первых лиц африканской страны. Среди гостей были другие политические и общественные деятели Ганы, артисты, модельеры из разных стран и многие другие.

Поклонники пришли в восторг от наряда Бони, они одарили ее множеством комплиментов. «Я отправляюсь спать, теперь я точно отключусь часов на 12 от такой усталости и количества стресса перенесенного за последнее время. Первый раз в жизни я так устала», — призналась девушка. К слову, ранее порталу Teleprogramma.pro она призналась, что Новый год будет встречать в теплой атмосфере с дочкой в Монако.