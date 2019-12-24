«Хочется чего-то теплого, семейного»: Боня рассказала, где встретит Новый год

В последнее время светская львица много путешествует, но в главную ночь в году с дочкой она расставаться не собирается.

Виктория Боня всего несколько месяцев назад переехала жить из солнечного Монако в Лондон. Она первым делом устроила дочку Анджелину в частную школу и обустроила роскошный особняк для комфортного проживания. При этом сама светская львица часто находится в разъездах, поэтому не много времени проводит дома. А недавно она призналась, что снова задумалась о переезде, так как ее наследнице не нравится пасмурная и серая столица Англии.

Так как Боня каждое важное решение обсуждает с отцом девочки Алексом Смерфитом, она решила взять год на обдумывание. Пока ей очень нравится мысль о переезде в Лос-Анджелес или обратно в Монако. А тем временем она готовится встретить Новый год. Модель накануне нарядила елку в лондонском особняке. Дочка помогала ей с гирляндами и игрушками. В беседе с порталом Teleprogramma.pro Виктория не только назвала идеальный наряд для новогодней ночи, но и призналась, что будет отмечать наступление 2020 года не в Лондоне и даже не в Москве.

«Спустя семь лет в этом году я во второй раз буду отмечать Новы год в Монако. Это я вам карты открываю. Я знаю, что все придут одетые просто иностранцы, а я обязательно надену вечернее платье и буду, как королева», — поделилась светская львица.

При этом Боня призналась, что долго выбирала место и даже собиралась новогоднюю ночь провести в Москве с родными и близкими, но потом поменяла решение. Также модель отметила, что ранее на Новый год ездила в Дубай, но там ей показалось скучновато. А в Монако также поедет и ее дочка.

«Это как возвращение в свой дом, я все же семь лет там прожила. Я поняла, что хочется чего-то теплого, семейного, родного», — пояснила знаменитость.

Ранее Виктория не раз отмечала, что старается не баловать наследницу. Однако оставить ее без подарков она, конечно, не может. «Она уже заказала подарки. Если раньше у нее были какие-то фантастические, интересные подарки, то сейчас все скатилось до слаймов, которые я терпеть не могу и видеть не могу. Потому что у нас дома все заляпано этими слаймами (игрушка из вязкого желеобразного материала. — Прим. ред.). И вот она просит то такой клей купить, то такие блестки», — пояснила модель. Она заверила, что у ее дочери ни куклы, ни платья не вызывают бурных эмоций.