Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбрали суррогатную мать

Максим Галкин принял участие в съемках YouTube-проекта «А поговорить?..». В интервью речь зашла и о том, как шоумен вместе со своей возлюбленной Аллой Борисовной выбрали суррогатную маму для будущих отпрысков. По словам телеведущего, все проходило при условии полной анонимности. Сами супруги детально ознакомились с анкетой женщины, однако она так и не узнала, для кого родила детей. Галкин не стал скрывать: в подборе кандидатуры им помогла целая команда специалистов. И об этой женщине они с Пугачевой знали практически все, вплоть до семейных обстоятельств. По словам Максима, для их суррогатной матери были предложены идеальные условия при том, что они не были знакомы лично.

«Отцовское чувство возникает, когда человек взрослый. Я стал отцом в 37 лет — это самое оно. Я сразу сошел с ума по этим детям. И это никак не связано с тем, ходит ли рядом с тобой беременная женщина (Подразумевается жена. — Прим. ред.) или нет», — заверил шоумен.

По словам Максима, они с Пугачевой скрыли от всех друзей рождение двойняшек. О том, что стал отцом Галкин рассказал чуть позже, когда малышей уже привезли домой из роддома, спустя неделю.