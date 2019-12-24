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Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбрали суррогатную мать

Рождение двойняшек супруги скрыли даже от самых близких друзей.

Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбрали суррогатную мать
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

Максим Галкин принял участие в съемках YouTube-проекта «А поговорить?..». В интервью речь зашла и о том, как шоумен вместе со своей возлюбленной Аллой Борисовной выбрали суррогатную маму для будущих отпрысков. По словам телеведущего, все проходило при условии полной анонимности. Сами супруги детально ознакомились с анкетой женщины, однако она так и не узнала, для кого родила детей. Галкин не стал скрывать: в подборе кандидатуры им помогла целая команда специалистов. И об этой женщине они с Пугачевой знали практически все, вплоть до семейных обстоятельств. По словам Максима, для их суррогатной матери были предложены идеальные условия при том, что они не были знакомы лично.

«Отцовское чувство возникает, когда человек взрослый. Я стал отцом в 37 лет — это самое оно. Я сразу сошел с ума по этим детям. И это никак не связано с тем, ходит ли рядом с тобой беременная женщина (Подразумевается жена. — Прим. ред.) или нет», — заверил шоумен.

Телеведущий Максим Галкин с семьей
Максим Галкин рассказал, как они с Аллой Пугачевой выбрали суррогатную маму (Фото: кадр из YouTube-проекта «А поговорить»)

По словам Максима, они с Пугачевой скрыли от всех друзей рождение двойняшек. О том, что стал отцом Галкин рассказал чуть позже, когда малышей уже привезли домой из роддома, спустя неделю.

«Нам позвонили из «Комсомольской правды». И я сказал: Дети действительно родились! Они уже дома. Никто не знал… знал я, Алла Борисовна, мой брат и Кристина. Мы не говорили никому. Позже собрали друзей и все рассказали. Все произносили только одно слово: Обалдеть», — поделился воспоминаниями Галкин.

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Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбрали суррогатную мать
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