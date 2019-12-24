Блюдо на любителя: Лиза Галкина предпочитает красную икру с гречневой кашей

Съемочная группа YouTube-проекта «А поговорить?..» побывала в загородном особняке Максима Галкина и Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь. В интервью поучаствовала и шестилетняя дочка Примадонны. Так, Лизу спросили о том, что ей больше всего нравится из еды.

«Икра», — лаконично отметила малышка. «А какая…» — последовал следующий вопрос. «Скажи баклажанная», — полушепотом подсказывал Лизе супруг Аллы Борисовны. «Красная», — добавила Лиза, проигнорировав шутку отца.

По словам сестренки Гарри, обычно она смешивает этот деликатес с гречневой кашей. В диалог вступила и Примадонна отечественного шоу-бизнеса, признавшись, что еще в детстве лакомилась сосисками и ела хлеб с маслом, без всяких излишеств. Супруг Аллы Борисовны вспомнил, что в детстве любил мамины эклеры.

«И всегда была возможность вылизать кастрюлю от заварного крема», — добавил Максим. «Обычно в дело шла пенка от варенья», — вторит мужу Примадонна.

Алла Борисовна не стала скрывать, что ее супруг просто обожает свинину. Примечательно, что певица не видит ничего особенного в том, что она сама может приготовить для всей семьи вкусный ужин.