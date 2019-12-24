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Блюдо на любителя: Лиза Галкина предпочитает красную икру с гречневой кашей

Шестилетняя дочка Максима Галкина и Аллы Борисовны рассказала о своих гастрономических предпочтениях.

Блюдо на любителя: Лиза Галкина предпочитает красную икру с гречневой кашей
Максим Галкин с дочкой Лизой (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Съемочная группа YouTube-проекта «А поговорить?..» побывала в загородном особняке Максима Галкина и Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь. В интервью поучаствовала и шестилетняя дочка Примадонны. Так, Лизу спросили о том, что ей больше всего нравится из еды.

«Икра», — лаконично отметила малышка.

«А какая…» — последовал следующий вопрос.

«Скажи баклажанная», — полушепотом подсказывал Лизе супруг Аллы Борисовны.

«Красная», — добавила Лиза, проигнорировав шутку отца.

Дочка Аллы Пугачевой - Лиза Галкина
Лиза Галкина призналась, что любит есть красную икру с гречневой кашей (Фото: кадр из YouTube-проекта «А поговорить»)

По словам сестренки Гарри, обычно она смешивает этот деликатес с гречневой кашей. В диалог вступила и Примадонна отечественного шоу-бизнеса, признавшись, что еще в детстве лакомилась сосисками и ела хлеб с маслом, без всяких излишеств. Супруг Аллы Борисовны вспомнил, что в детстве любил мамины эклеры.

«И всегда была возможность вылизать кастрюлю от заварного крема», — добавил Максим.

«Обычно в дело шла пенка от варенья», — вторит мужу Примадонна.

Алла Борисовна не стала скрывать, что ее супруг просто обожает свинину. Примечательно, что певица не видит ничего особенного в том, что она сама может приготовить для всей семьи вкусный ужин.

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Блюдо на любителя: Лиза Галкина предпочитает красную икру с гречневой кашей
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