«Ты можешь все, целую!»: Лобода назвала 45-летнюю Рудковскую красоткой

Светлана Лобода вслед за супругом примадонны отечественной эстрады — шоуменом Максимом Галкиным — поздравила музыкального продюсера с днем рождения. 2 января Яна Рудковская отмечает свое 45-летие. Обращаясь к имениннице, украинская исполнительница подметила, что считает супругу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко героиней. Наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале пожелала знаменитости воплотить в жизнь все задуманное в Новом, 2020 году. По словам певицы, она не сомневается в том, что Рудковская сможет справиться с любой поставленной перед ней задачей, которой бы сложной и невыполнимой она не казалась на первый взгляд.

«Ты просто герой! Сил тебе, красотка, на все задуманное в 2020-м! Ты можешь все, мы это отлично знаем!! Целую и обнимаю тебя в Твой День! Будь счастлива», — отметила Светлана.

В беседе с поклонниками Яна Рудковская подметила, что, то и дело сталкивается с мифами о ее семье. По словам музыкального продюсера, хейтеры считают, что ее муж, олимпийский чемпион Евгений Плющенко, и шестилетний сын Саша работают на износ только для того, чтобы она могла позволить себе покупать дизайнерские вещи дорогих брендов. Возлюбленная спортсмена подметила, что и сама неплохо зарабатывает. Если ее муж и младший сын откажутся от всех выгодных предложений, она вполне сможет содержать семью, утверждает бизнесвумен.