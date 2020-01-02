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«Ты можешь все, целую!»: Лобода назвала 45-летнюю Рудковскую красоткой

Украинская исполнительница поздравила возлюбленную олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с днем рождения.

«Ты можешь все, целую!»: Лобода назвала 45-летнюю Рудковскую красоткой
Светлана Лобода (Фото: Globallookpress.com)

Светлана Лобода вслед за супругом примадонны отечественной эстрады — шоуменом Максимом Галкиным — поздравила музыкального продюсера с днем рождения. 2 января Яна Рудковская отмечает свое 45-летие. Обращаясь к имениннице, украинская исполнительница подметила, что считает супругу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко героиней. Наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале пожелала знаменитости воплотить в жизнь все задуманное в Новом, 2020 году. По словам певицы, она не сомневается в том, что Рудковская сможет справиться с любой поставленной перед ней задачей, которой бы сложной и невыполнимой она не казалась на первый взгляд.

«Ты просто герой! Сил тебе, красотка, на все задуманное в 2020-м! Ты можешь все, мы это отлично знаем!! Целую и обнимаю тебя в Твой День! Будь счастлива», — отметила Светлана.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская с супругом олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и сыновьями Сашей и Николаем
Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и сыновьями Сашей и Николаем (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

В беседе с поклонниками Яна Рудковская подметила, что, то и дело сталкивается с мифами о ее семье. По словам музыкального продюсера, хейтеры считают, что ее муж, олимпийский чемпион Евгений Плющенко, и шестилетний сын Саша работают на износ только для того, чтобы она могла позволить себе покупать дизайнерские вещи дорогих брендов. Возлюбленная спортсмена подметила, что и сама неплохо зарабатывает. Если ее муж и младший сын откажутся от всех выгодных предложений, она вполне сможет содержать семью, утверждает бизнесвумен.

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«Ты можешь все, целую!»: Лобода назвала 45-летнюю Рудковскую красоткой
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