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«Она очень не хотела умирать»: Гармаш скорбит по покойной Волчек

Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с могилой Марка Захарова.

«Она очень не хотела умирать»: Гармаш скорбит по покойной Волчек
Сергей Гармаш (Фото: Globallookpress.com)

61-летний Сергей Гармаш, как и многие коллеги ныне покойной Галины Волчек, не может поверить в случившееся. По словам Татьяны Тарасовой, еще 19 декабря они отпраздновали день рождения художественного руководителя театра «Современник». Тогда никто не мог даже предположить, что спустя неделю станет известно о скоропостижной кончине актрисы. Церемония прощания с народной артисткой СССР состоялась в воскресенье, 29 декабря. Проводить Галину Борисовну в последний путь пришли ее близкие друзья и поклонники, среди них были замечены: Наина Ельцина, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Сергей Гармаш, Александр Ширвиндт, Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Ингеборга Дапкунайте, Олег Меньшиков и многие другие.

Максим Галкин подметил, что его супруга не смогла приехать на гражданскую панихиду в «Современник» из-за высокого давления. Примадонна отечественной эстрады на фоне переживаний почувствовала себя плохо. Именно по этой причине ей пришлось остаться дома с детьми. Близкий друг народной артистки СССР Сергей Гармаш заверил, что Галина Борисовна любила жизнь.

«Она очень не хотела умирать», — добавил актер.

Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с могилой Марка Захарова. Еще при жизни артистку связывали дружеские отношения с художественным руководителем московского театра «Ленком». Сама Галина Борисовна не представляла себя без «Современника», любимой сцены и творчества.

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«Она очень не хотела умирать»: Гармаш скорбит по покойной Волчек
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