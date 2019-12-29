87-летней Наине Ельциной стало плохо во время прощания с Волчек

Как сообщает корреспондент Teleprogramma.pro, Наина Ельцина пожаловалась на самочувствие, приехав в «Современник». Вдова бывшего президента России не сразу смогла подойти к гробу Галины Борисовны. Женщине понадобилось несколько минут для того, чтобы прийти в себя. 87-летней супруге ныне покойного политика принести стакан воды. После чего, Наина Иосифовна почувствовала себя лучше. Все это время Ельцина находилась рядом с Татьяной Тарасовой. Как выяснилось, заслуженный тренер СССР старалась успокоить вдову политика. Сама Наина Ельцина сильно разволновалась из-за всего происходящего.

К слову, Примадонна отечественной эстрады не смогла присутствовать на гражданской панихиде. Муж певицы — шоумен Максим Галкин объяснил отсутствие супруги. По словам телеведущего, у Аллы Пугачевой поднялось давление. И она просто физически не смогла приехать на прощание с Волчек. Примадонна осталась дома с детьми — шестилетними двойняшками Гарри и Лизой.

На церемонии прощания были замечены друзья и коллеги народной артистки СССР. Проводит Галину Борисовну в последний путь пришли: Кристина Орбакайте, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Константин Эрнст, Чулпан Хаматова, Филипп Киркоров, Олег Меньшиков, Лия Ахеджакова и многие другие.