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61-летний Гармаш пришел с букетом роз на прощание с покойной Волчек

Актер театра и кино почтил память ушедшей из жизни Галины Борисовны.

61-летний Гармаш пришел с букетом роз на прощание с покойной Волчек
Сергей Гармаш (Фото: Михаил Фролов/"КП")

Сергей Гармаш одним из первых появился на гражданской панихиде в «Современнике». Церемония прощания с Волчек проходит в ее родном театре. Поклонники, близкие друзья и коллеги народной артистки СССР скорбят по ушедшей из жизни Галины Борисовны. Она скончалась на 87-м году жизни. По поступившей информации, актрису похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Напомним, что еще в понедельник, 23 декабря, в СМИ писали о том, что Волчек доставили в одну из столичных клиник из-за проблем с легкими.

Спустя три дня, Галины Борисовны не стало. Она умерла в больнице, по одной из версий, причиной тому стал отек мозга и легких. Это известие стало полной неожиданностью для друзей народной артистки СССР. Все актеры театра «Современник» не сомневались в том, что Волчек сможет побороть недуг. Слова соболезнования близким покойной Галины Борисовны, ее сыну Денису Евстигнееву выразили: Надежда Бабкина, Владимир Винокур, Анна Банщикова, Любовь Толкалина, Алена Хмельницкая и многие другие.

Актриса Галина Волчек
Прощание с Галиной Волчек проходит в театре «Современник» (Фото: Михаил Фролов/»КП»)
Актер Сергей Гармаш
Сергей Гармаш пришел на гражданскую панихиду с букетом роз (Фото: Михаил Фролов/»КП)

61-летний Гармаш не смог остаться в стороне от произошедшего. Народный артист России отменил все важные встречи и дела ради того, чтобы отдать дань памяти покойной актрисе. У здания «Современника» Сергей Леонидович появился с букетом роз.

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61-летний Гармаш пришел с букетом роз на прощание с покойной Волчек
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