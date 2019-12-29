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«Кончается наша эпоха»: Ширвиндт произнес речь на прощании с Волчек

85-летний актер и сценарист скорбит по ушедшей из жизни Галине Борисовне.

«Кончается наша эпоха»: Ширвиндт произнес речь на прощании с Волчек
Александр Ширвиндт (Фото: Globallookpress.com)

На церемонии прощания с покойной Волчек 85-летний Александр Ширвиндт подметил, что дружил с актрисой на протяжении последних шестидесяти пяти лет. И за это время народный артист РСФСР узнал Галину Борисовну как талантливого, мудрого и смелого человека. По словам сценариста, она никогда не была затворницей, и даже наоборот, будучи художественным руководителем «Современника», актриса всего хотела быть в гуще событий. Волчек служила в родном театре до последних дней жизни. Александр Анатольевич не стал скрывать, что Галина Борисовна всегда добивалась своего, была настойчивой и целеустремленной. Скоропостижная кончина народной артистки СССР для многих стало невосполнимой потерей.

Актриса Галина Волчек
Александр Ширвиндт выразил слова соболезнования близким Галины Волчек (Фото: Михаил Фролов/»КП»)

«Эпоха кончается. Наша эпоха», — сетовал Ширвиндт.

Как передает корреспондент Teleprogrammapro, среди тех, кто пришел проводить Галину Волчек в последний путь были замечены Сергей Гармаш, Александра Захарова, Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов, Лия Ахеджакова, Кристина Орбакайте, Владимир Машков и многие другие. Коллеги, поклонники и близкие друзья ныне покойной актрисы несут к зданию «Современника» живые цветы — розы и гвоздики. Проститься с Волчек пришла и Валентина Матвиенко. Политик не смогла сдержать слёз на гражданской панихиде, выразив слова соболезнования близким артистки.

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Александр ШирвиндтОбществопотеряПохороны Волчексмертьтеатр "Современник"Умерла Галина Волчекутрата
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«Кончается наша эпоха»: Ширвиндт произнес речь на прощании с Волчек
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