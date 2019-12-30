«Взвешенное решение»: Богомолов высказался о назначении Рыжакова худруком «Современника»

По словам супруга Ксении Собчак, он желает своему коллеге успехов на новой должности.

Режиссер Константин Богомолов в Instagram прокомментировал назначение на должность художественного руководителя театра «Современник» Виктора Рыжакова. Ранее он возглавлял Центр имени Всеволода Мейерхольда.

«От сердца желаю Виктору успеха! Абсолютно поддерживаю это решение. Талантливый, современный режиссер, доказавший свое право стать во главе большого театра, блистательно работающий с актерами и абсолютно идеально подходящий сегодня «Современнику». Рыжаков — может быть единственный, кто наследует стилю и духу «Современника» из нового поколения режиссеров. Взвешенное решение», — заметил супруг Ксении Собчак.

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Напомним, что несколько дней назад из жизни ушла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек. Ей было 86 лет. Выдающегося театрального режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с ней пришли тысячи жителей столицы, театральные деятели, звезды шоу-бизнеса и известные актеры.

В последнее время Галина Волчек испытывала проблемы со здоровьем. Она передвигалась на инвалидной коляске, но все равно часто посещала «Современник».