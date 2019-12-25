«На культурном подсосе»: Богомолова подняли на смех в шоу Ксении Собчак

Очередное YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения Анатольевна решила посвятить обсуждению светской жизни в Москве, собрав за своим столом тех, кто имеет непосредственное отношение к этому социальному пласту, а также журналистов. Одна из акул пера неожиданно для ведущей программы подняла на смех ее супруга, режиссера Константина Богомолова.

Татьяна Столяр, основательница Telegram-канала «Антиглянец», заявила, что художественный руководитель Театра на Малой Бронной попал в культурный пласт столицы, «присосавшись» к нему.

«Светская элита пытается охомутать, каким-то образом присосаться к представителям культурного класса. Это произошло в свое время с Константином Богомоловым. Богатые выступают на таком культурном подсосе, потому что им скучно слушать одни и те же разговоры, ходить на одни и те же вечеринки и премии», — заявила создательница канала.

По ее словам, светское общество столицы ничего не понимает в творчестве композитора и пианиста Кирилла Рихтера, хореографа Владимира Варнавы и балерины Дианы Вишневой. Однако она упорно ходит на их выступления, чтобы казаться культурнее и умнее.

Собчак ответила Татьяне, что это не плохо, ведь раньше светская тусовка пропадала в ночных клубах, просто прожигая время. Мужа Ксения тоже попыталась защитить, ответив, что это скорее она, светская львица, «присосалась» к культурной прослойке.