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Виктор Рыжаков стал новым худруком «Современника»

Кандидатуру театрального специалиста назвали в столичном департаменте культуры.

Виктор Рыжаков стал новым худруком «Современника»
Режиссер Виктор Рыжаков. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Московский департамент культуры назвал фамилию официального преемника Галины Волчек на посту художественного руководителя «Современника». Теперь управлять театром будет режиссер Виктор Рыжаков. У специалиста есть руководительский опыт – до официального назначения он успешно управлял Центром имени Всеволода Мейерхольда.

В пресс-службе департамента ТАСС сообщили, что документальное назначение Рыжакова на пост художественного руководителя произойдет 4 января 2020 года. Обязанности же по управлению Центром будут возложены на арт-директора Елену Ковальскую.

Отметим, что после кончины Галины Волчек некоторые публичные люди высказывали свое мнение по поводу того, кто должен занять главенствующий пост. Помимо Виктора Рыжакова озвучивались фамилии Сергея Гармаша и Чулпан Хаматовой, однако именно первого Божена Рынска, например, назвала главным претендентом.

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Виктор РыжаковГалина ВолчекназначениеСовременникУмерла Галина Волчекхудрук
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Виктор Рыжаков стал новым худруком «Современника»
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