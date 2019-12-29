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«Сильно поднялось давление»: Пугачева не смогла прийти на прощание с Волчек

Муж Примадонны отечественной эстрады объяснил отсутствие Аллы Борисовны на гражданской панихиде в «Современнике».

«Сильно поднялось давление»: Пугачева не смогла прийти на прощание с Волчек
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

Максим Галкин появился на гражданской панихиде в «Современнике» без Примадонны отечественной эстрады. Алла Борисовна не смогла прийти на прощание с Галиной Волчек. Выступая перед собравшимися коллегами, друзьями и родственниками покойной, телеведущий объяснил отсутствие своей жены. По словам шоумена, Пугачева не смогла выйти из дома из-за плохого самочувствия. Как выяснилось, на фоне всего произошедшего у артистки поднялось давление. Именно по этой причине ей пришлось отказаться от поездки в «Современник».

«У нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь», — отметил Галкин.

Телеведущий Максим Галкин
Максим Галкин и Кристина Орбакайте пришли на церемонию прощания с Галиной Волчек в театре «Современник» (Фото: Михаил Фролов/»КП»)

Слова соболезнования близким Галины Волчек выразили Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров. Певец возложил цветы к гробу покойной актрисы. На церемонии прощания также присутствовали: Александр Ширвиндт, Валентина Матвиенко, Сергей Гармаш, Татьяна Тарасова, Олег Меньшиков, Чулпан Хаматова и многие другие.

Дочь Марка Захарова  — Александра — уточнила, что Галина Борисовна дружила с ее покойным отцом. До последних дней жизни они были преданы искусству: Марк Анатольевич служил в театре «Ленком», а Волчек в «Современнике». Напомним, что о смерти артистки стало известно в четверг, 26 декабря.

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«Сильно поднялось давление»: Пугачева не смогла прийти на прощание с Волчек
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