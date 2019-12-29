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«Легче молчать, чем говорить»: Галкин и Орбакайте пришли на прощание с Волчек

Муж и старшая дочь Аллы Борисовны появились на гражданской панихиде в «Современнике».

«Легче молчать, чем говорить»: Галкин и Орбакайте пришли на прощание с Волчек
Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

Максим Галкин, Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров пришли на церемонию прощания в театр «Современник». Бывший муж Аллы Пугачевой возложил цветы к гробу Галины Волчек. Напомним, что возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова задействована в постановке «Двое на качелях» вместе с Кириллом Сафоновым. Ранее певица не раз благодарила Галину Борисовну за оказанное доверие. Ведь именно Волчек пригласила Орбакайте в этот спектакль.

Максим Галкин, как и Александр Ширвиндт выступил перед собравшимися поклонниками, друзьями и коллегами покойной актрисы, отметив, что еще 19 декабря не было никаких признаков того, что Галины Борисовны не станет. В тот день она отпраздновала свое 86-летие. А спустя неделю, в прессе появилось сообщение о смерти Волчек.

«Сегодня каждому легче молчать, чем говорить», — добавил телеведущий, уточнив, что при жизни народная артистка СССР была невероятно мужественным человеком.

Телеведущий Максим Галкин
Максим Галкин и Кристина Орбакайте пришли на церемонию прощания в театр «Современник» (Фото: Михаил Фролов/»КП»)

С Галиной Волчек семья Пугачевой дружила на протяжении долгих лет. Максим Галкин благодарен ей за то, что она смогла стать бабушкой для их с Аллой Борисовной двойняшек — шестилетних Гарри и Лизы. По поступившей информации, народную артистка СССР похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой Марка Захарова. Ни для кого не секрет, что Волчек при жизни дружила с художественным руководителем московского театре «Ленком».

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«Легче молчать, чем говорить»: Галкин и Орбакайте пришли на прощание с Волчек
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