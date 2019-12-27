Мария Захарова станцевала рок-н-ролл на корпоративе МИДа на высоких каблуках

Официальный представитель Министерства иностранных дел на личном примере продемонстрировала, как нужно веселиться.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова зажигательно станцевала рок-н-ролл на официальном корпоративе ведомства. Видео с мероприятия сама Захарова опубликовлаа на официальной странице в Instagram. Перед присутствующими чиновница предстала в коротком платье и высоких, но достаточно устойчивых каблуках. Подписчики, впрочем, отметили, что, несмотря на всю внушительность конструкции, танцевать на такой высоте все равно достаточно проблематично из-за страха упасть.

больше по теме Мария Захарова поделилась кадром с боксерского ринга Глава Департамента информации и печати МИД РФ снова «взялась» за боксерские перчатки.

Саму Захарову высота каблука не смутила. Мария с душой вложилась в каждое движение, к тому же привлекла к веселью и своего заместителя.

«Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают «корпоратив». Департамента информации и печати МИД России. Ударно работаем — ударно отдыхаем», — сопроводила она видео подписью.

Отметим, что Захарова не впервые демонстрирует свою страсть к танцам. Так, публика прекрасно помнит зажигательное веселье Марии на приеме для журналистов в Сочи в 2016 году – тогда официальный представитель «оторвалась» под «Калинку» на высоких каблуках.