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«Пришла к нам не нарядная»: Мария Захарова поделилась снимками новогодней елки

Официальный представитель МИД пошутила, что начинает отчетно-перевыборную декаду года.

«Пришла к нам не нарядная»: Мария Захарова поделилась снимками новогодней елки
Мария Захарова показала елку в доме/http://globallookpress.com/

Официальный представитель МИД Мария Захарова в Фейсбуке опубликовала снимки новогодней елки.

«Пришла она к нам не нарядная в ночь с воскресенья на понедельник. В лифт заходить не захотела. Поднималась 10 этажей по лестнице, держа в объятьях отца семейства. С дороги устала так, что только и смогла снять с себя верхнюю одежду. Своенравно решила наряжаться утром, вместе с остальными. А мы и рады», — заявила Мария Захарова. Кроме того, она пошутила, что начинается отчетно-перевыборная декада года.

Ранее Мария Захарова в одном из интервью рассказывала о своей личной жизни. По ее словам, главный в ее доме – супруг. Популярный дипломат в 2005 году вышла замуж за менеджера одной из российских компаний Андрея Макарова. Свадьба Захаровой прошла в Нью-Йорке. Сейчас пара воспитывает дочь. Девочка появилась на свет в 2010 году.

Также Мария Захарова много рассказывала о своей семье. Она говорила, что когда была маленькой, то редко видела отца. Он все время пропадал в командировках. При этом мать Марии подстраивала свой график и интересы под мужа.

Мария Захарова, несмотря на плотный график работы, как она признавалась, всегда находит время, чтобы побыть в обществе любимых людей. По ее словам, в их семье у каждого есть свои обязанности. При этом они с мужем не нарушают личное пространство друг друга, что и позволяет им уже много лет быть счастливыми.

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Андрей МакаровМария ЗахароваНью-ЙоркСША
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«Пришла к нам не нарядная»: Мария Захарова поделилась снимками новогодней елки
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