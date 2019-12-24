Такой серьезный взгляд: Мария Захарова опубликовала детское фото в день рождения

24 декабря день рождения отмечает лицо российского МИД — Мария Захарова. Женщине-политику исполнилось 43 года. В этот день официальный представитель Министерства иностранных дел РФ выложила в Instagram свое детское фото. На снимке она еще младенец в кроватке, а на заднем фоне видны руки ее родителей. К ним именинница и обратилась с трогательной речью.

«Спасибо вам за то, что подарили самое невероятное — жизнь. Этот мир, он странный, противоречивый и одновременно прекрасный. Благодаря вам каждое 24 декабря наполнено всепобеждающей любовью. Потому что вы всегда были рядом, как на этой фотографии, где нас трое», — написала Захарова.

Напомним, отец Марии — известный дипломат Владимир Захаров. Долгое время он представлял Советский Союз, а затем Россию в Китае. В связи с работой главы семейства детство именинницы прошло в Пекине. Мать Захаровой — Ирина — искусствовед, работает в Музее изобразительных искусств имени Пушкина.

Поздравляем Марию Владимировну и не можем не отметить, что уже в раннем детстве у нее был очень серьезный взгляд.