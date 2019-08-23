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Мария Захарова станцевала лезгинку на высоких каблуках

43-летний дипломат без всякого стеснения исполнила народный танец.

Мария Захарова станцевала лезгинку на высоких каблуках
Мария Захарова, оказывается, и в танцах сильна. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda

23 августа официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посетила форум «Машук» в Пятигорске. После брифинга она пошла смотреть лагерь, и одном из павильонов обнаружила мастер-класс по кавказским танцам.

«И природа сделала своё дело», — написала дипломат в Instagram выложив видео, как она пустилась танцевать лезгинку с местной молодежью.

Поклонники оставили Марии Владимировне множество восхищенных комментариев. Среди них была и певица Катя Лель, написавшая: «Браво, красотка!»

Отметим, что политик танцевала еще и на длинных каблуках, что не помешало ей прекрасно выступить. У Захаровой, напомним, в социальных сетях имеется армия подписчиков не хуже, чем у иной эстрадной звезды. Время от времени лицо российского МИДа подкидывает им поводы для обсуждения. Например, недавно она выложила фотографию в боксерских перчатках.

А вы умеете танцевать лезгинку?

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КавказлезгинкаМария Захарованародный танец

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Мария Захарова станцевала лезгинку на высоких каблуках
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