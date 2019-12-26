«Я могу сказать, что он жив»: Апина рассказала о состоянии Моисеева

Алена Апина стала героиней передачи «Прямой эфир». Певица редко дает большие интервью, но ради Андрея Малахова сделала исключение. В этом году ей исполнилось 55 лет, но юбилей она предпочла не отмечать. «Специально не хотела отмечать. Я колбасилась на сцене», — пояснила артистка. Тогда ведущий показал кадры с предыдущего юбилея экс-солитки группы «Комбинация», где она зажигает на сцене с Борисом Моисеевым.

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После этого Малахов поинтересовался у героини своей передачи, общается ли она с Моисеевым и как он себя чувствует. Как известно, в последнее время певец не появляется на публике. После пережитого около десяти лет назад инсульта мужчина чаще всего проводит время в юрмальской квартире. Не так давно его концертный директор Сергей Лавров признался, что артист живет на пенсию 50 тысяч рублей.

«Я могу сказать, что он жив. Не могу сказать, что здоров. Насколько я понимаю, его старинные поклонники помогают ему материально, как-то поддерживают его. Мы же думаем, что мы вечные, ничего не откладываем. Как птицы, поем и поем, а это же может произойти с каждым», — рассказала Апина.

К слову, именно Моисеев является крестным ее дочери Ксюши. Сейчас ей 18 лет. Алена долго не могла забеременеть, поэтому воспользовалась услугами суррогатной матери. В эфире передачи она призналась, что так и не встретилась с женщиной, которая выносила ей ребенка. При этом артистка призналась, что материнство сделало ее счастливой. Также она рассказала Малахову о своем детстве и разводе со вторым мужем.