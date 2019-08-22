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Накануне 55-летия Алена Апина призналась, что любит и любима

При этом певица заявила, что замуж больше не выйдет.

Накануне 55-летия Алена Апина призналась, что любит и любима
Алена Апина ФОТО GLOBALLOOKPRESS

В честь юбилея Апина не планирует устраивать пышных торжеств. Свой 55-й день рождения она встретит в Челябинске, во время гастрольного тура. По словам Алены, излишний пафос вокруг празднования юбилея ее смешит. Намного более важным для звезды 90-х кажется запись своей новой песни и выпуск клипа.

Алена Апина три года назад развелась со вторым супругом Александром Иратовым. Она утверждает, что замуж больше не собирается и ее главная гордость — это 17-летняя дочка Ксюша, которая в этом году закончила гимназию.

При этом певица призналась, что любит и любима, но афишировать свои отношения не будет. «Роман в том понимании, какой ждут от поп-звезды, это просто не моя тема. А все остальное в моей жизни и так есть в большом количестве», — рассказала Апина. Она добавила, что не хочет «трубить о своих женских радостях», пишет KP.RU.

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Александр ИратовАлена Апина

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Накануне 55-летия Алена Апина призналась, что любит и любима
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