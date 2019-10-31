Директор Моисеева рассказал, какой недвижимостью владеет певец

Большую часть времени музыкант проводит в квартире в центре Москвы на улице Краснопролетарской.

Директор музыканта Бориса Моисеева, который девять лет назад перенес инсульт, Сергей Горох рассказал, какой недвижимостью владеет его подопечный. У исполнителя хита «Голубая луна» есть шикарная квартира в центре Москвы на улице Краснопролетарской. Основное время он проводит именно в ней. Площадь жилья 120 квадратных метров. В связи с состоянием здоровья за квартирой приглядывает горничная, которая наводит в ней порядок.

Кроме того, по словам Сергея Гороха, у Моисеева в собственности квартира в Болгарии. Его соседка певица Лолита Милявская. Также исполнитель владеет апартаментами в Юрмале. Рядом с ним, кстати, живет певица Лайма Вайкуле. Как правило, в Латвии музыкант бывает летом.

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А вот загородный дом в Барвихе певец давно продал. Причем, как уверяет Серей Горох, это музыкант сделал еще до своей болезни.

Сейчас у музыканта пенсия в 25 тысяч рублей. Кроме того, ему сделали надбавку как заслуженному артисту в 30 тысяч рублей. Эти деньги, как правило, идут на зарплату домработницам. Горох также сказал, что о возвращении на сцену Моисеева не может быть и речи. За певцом все время приглядывают врачи, сообщает «Комсомольская правда».